Азаренко за 3 часа проиграла Бадосе в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко проиграла в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира белоруска уступила представительнице Испании Паулу Бадосе со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:7 (2:7).

Продолжительность встречи составила 3 часа и 6 минут. За это время Азаренко сделала 5 подач навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 из 17 брейк-пойнтов. На счету испанки 7 эйсов, 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Таким образом, Бадоса стала победительницей турнира в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн. Победителем турнира 2019 года была канадка Бьянка Андрееску, которая в финале победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.