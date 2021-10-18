Испанская копия Шараповой не позволила Виктории Азаренко выиграть Индиан-Уэллс в 3-й раз

Паула Бадоса, которую называют испанской копия Марии Шараповой из-за внешнего сходства с российской теннисисткой, выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе и не позволила Виктории Азаренко из Беларуси завоевать этот трофей третий раз в карьере.

Как и у мужчин, так и у женщин в финал Индиан-Уэллса не попал ни один игрок, входящий в топ-25 мирового рейтинга. Но если представить две недели назад в решающем матче британца Кэмерона Норри и грузина Николоза Басилашвили можно было с трудом, то состав участниц женского финала оказался более ожидаем. Виктория Азаренко – экс-первая ракетка мира, чемпионка турниров «Большого шлема» и двукратная победительница Индиан-Уэллса (2012, 2016). Что касается испанки Паулы Бадосы, то она проводит свой лучший сезон в карьере. В Белграде испанка завоевала свой первый титул, на «Ролан Гаррос» дошла до 1/4 финала, на Уимблдоне – до 4-го круга, а на Олимпиаде она героически сражалась с тяжёлыми погодными условиями, но в итоге в 1/4 финала покинула корт в инвалидной коляске из-за обезвоживания и теплового удара.

Многие теннисисты жаловались на условия в Индиан-Уэллсе – медленные корты, тяжёлые мячи, переменчивая погода с порывами ветра. А вот Азаренко всё устраивает. Неслучайно она дважды здесь завоевала титул, один раз обыграв в финале Марию Шарапову, а другой – Серену Уильямс. Вот и сейчас на пути к решающему матчу белоруска обыграла пять соперниц. Причём только полуфинал с Еленой Остапенко из Латвии проходил в трёх сетах. Виктория совершила камбэк, отыгравшись с 0-1 по партиям. «Для меня это сложный сезон. Иногда физически не удавалось прибавить, ещё побороться, и это очень расстраивало. Я не понимала, чего конкретно мне не хватает, поэтому в этом сезоне я провела много времени в поиске своей игры», — сказала Азаренко.

А вот Бадоса, которую за некоторое внешнее сходство называют испанской копией Марии Шараповой, наоборот, только в первом матче с Даяной Ястремской провела три партии. Остальные четыре встречи испанка выиграла без потери сета. Причём по ходу дела она выбила из сетки двух чемпионок турниров «Большого шлема» — в 4-м круге Барбору Крейчикову, а в 1/4 финала Анжелику Кербер. «Виктория Азаренко – выдающаяся чемпионка. У неё огромный опыт. Я видела много поединков с её участием. Виктория всегда борется до конца. Тем не менее, я очень жду этой встречи. Мне нравится преодолевать трудности», — заявила Бадоса перед финалом.

Теннисистки ранее ещё не играли друг с другом. Но долго приспосабливаться к игре соперницы не стали, а сразу пошли в атаку и стали действовать в одинаковой агрессивной манере. Виктория чуть чаще выходила к сетке, а Паула больше играла на задней линии. Практически в каждом гейме шла ожесточённая борьба, и у теннисисток появлялись возможности взять подачу соперницу. Но лишь после счёта 3:3 Бадоса первой сделала брейк, но тут же упустила своё преимущество – 4:4. При 5:5 она опять вышла вперёд, но не подала на сет. Пришлось теннисисткам выяснять отношения на тай-брейке, где чуть точнее был испанка – 7:6 (7:5) за 1 час 20 минут.

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Азаренко после неудачи на тай-брейке первой партии по-прежнему играла остро и рискованно, а вот испанка слегка потерялась, видимо, чуть расслабившись после выигранного сета. Виктория этим воспользовалась. Она сделала сразу два брейка – 3:0. И хотя Бадоса одну чужую забрала, белоруска снова восстановила своё преимущество – 4:1, а потом быстро довела партию до победы – 6:2 за 33 минуты.

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Бадоса вышла на решающей партии собранной, сконцентрированной – удержала свою подачу и повела с брейком. Правда Виктория тут же отыгралась – 2:1. А потом при счёте 4:4 уже Азаренко взяла подачу соперницы и отправилась подавать на матч, но не получилось – 5:5. И судьба титула решалась на тай-брейке, где снова, как в первом сете удачливее действовала испанка – 7:6, 2:6, 7:6 за 3 с лишним часа.

Так Паула Бадоса впервые завоевала столь престижный титул, не позволив Виктории Азаренко стать единственной трёхкратной чемпионкой соревнования. За свою победу испанка получила чек на сумму $ 1,2 млн. Кроме того, благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Бадоса с понедельника впервые в карьере поднимется в район 11- 13-го места рейтинга 52 недель WTA. До этого лучшим местом испанки было 26-е. Кроме того, в чемпионской гонке Паула взлетела на 8-е место и получила отличный шанс попасть на Итоговый чемпионат WTA в Гвадалахаре.