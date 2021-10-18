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Испанка Паула Бадоса обыграла в финале Индиан-Уэллса белоруску Викторию Азаренко и получила чек на $ 1,2 млн

Испанская копия Шараповой не позволила Виктории Азаренко выиграть Индиан-Уэллс в 3-й раз
Даниил Сальников
Паула Бадоса
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За победу на престижном калифорнийском турнире Паула Бадоса получила чек на $ 1,2 млн.

Паула Бадоса, которую называют испанской копия Марии Шараповой из-за внешнего сходства с российской теннисисткой, выиграла престижный турнир в Индиан-Уэллсе и не позволила Виктории Азаренко из Беларуси завоевать этот трофей третий раз в карьере.

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Как и у мужчин, так и у женщин в финал Индиан-Уэллса не попал ни один игрок, входящий в топ-25 мирового рейтинга. Но если представить две недели назад в решающем матче британца Кэмерона Норри и грузина Николоза Басилашвили можно было с трудом, то состав участниц женского финала оказался более ожидаем. Виктория Азаренко – экс-первая ракетка мира, чемпионка турниров «Большого шлема» и двукратная победительница Индиан-Уэллса (2012, 2016). Что касается испанки Паулы Бадосы, то она проводит свой лучший сезон в карьере. В Белграде испанка завоевала свой первый титул, на «Ролан Гаррос» дошла до 1/4 финала, на Уимблдоне – до 4-го круга, а на Олимпиаде она героически сражалась с тяжёлыми погодными условиями, но в итоге в 1/4 финала покинула корт в инвалидной коляске из-за обезвоживания и теплового удара.

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Многие теннисисты жаловались на условия в Индиан-Уэллсе – медленные корты, тяжёлые мячи, переменчивая погода с порывами ветра. А вот Азаренко всё устраивает. Неслучайно она дважды здесь завоевала титул, один раз обыграв в финале Марию Шарапову, а другой – Серену Уильямс. Вот и сейчас на пути к решающему матчу белоруска обыграла пять соперниц. Причём только полуфинал с Еленой Остапенко из Латвии проходил в трёх сетах. Виктория совершила камбэк, отыгравшись с 0-1 по партиям. «Для меня это сложный сезон. Иногда физически не удавалось прибавить, ещё побороться, и это очень расстраивало. Я не понимала, чего конкретно мне не хватает, поэтому в этом сезоне я провела много времени в поиске своей игры», — сказала Азаренко.

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А вот Бадоса, которую за некоторое внешнее сходство называют испанской копией Марии Шараповой, наоборот, только в первом матче с Даяной Ястремской провела три партии. Остальные четыре встречи испанка выиграла без потери сета. Причём по ходу дела она выбила из сетки двух чемпионок турниров «Большого шлема» — в 4-м круге Барбору Крейчикову, а в 1/4 финала Анжелику Кербер. «Виктория Азаренко – выдающаяся чемпионка. У неё огромный опыт. Я видела много поединков с её участием. Виктория всегда борется до конца. Тем не менее, я очень жду этой встречи. Мне нравится преодолевать трудности», — заявила Бадоса перед финалом.

Индиан-Уэллс – 2021. Женщины. Сетка

Теннисистки ранее ещё не играли друг с другом. Но долго приспосабливаться к игре соперницы не стали, а сразу пошли в атаку и стали действовать в одинаковой агрессивной манере. Виктория чуть чаще выходила к сетке, а Паула больше играла на задней линии. Практически в каждом гейме шла ожесточённая борьба, и у теннисисток появлялись возможности взять подачу соперницу. Но лишь после счёта 3:3 Бадоса первой сделала брейк, но тут же упустила своё преимущество – 4:4. При 5:5 она опять вышла вперёд, но не подала на сет. Пришлось теннисисткам выяснять отношения на тай-брейке, где чуть точнее был испанка – 7:6 (7:5) за 1 час 20 минут.

Публикация доступна в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Азаренко после неудачи на тай-брейке первой партии по-прежнему играла остро и рискованно, а вот испанка слегка потерялась, видимо, чуть расслабившись после выигранного сета. Виктория этим воспользовалась. Она сделала сразу два брейка – 3:0. И хотя Бадоса одну чужую забрала, белоруска снова восстановила своё преимущество – 4:1, а потом быстро довела партию до победы – 6:2 за 33 минуты.

Публикация доступна в «твиттере» WTA. Права на видео принадлежат WTA.

Бадоса вышла на решающей партии собранной, сконцентрированной – удержала свою подачу и повела с брейком. Правда Виктория тут же отыгралась – 2:1. А потом при счёте 4:4 уже Азаренко взяла подачу соперницы и отправилась подавать на матч, но не получилось – 5:5. И судьба титула решалась на тай-брейке, где снова, как в первом сете удачливее действовала испанка – 7:6, 2:6, 7:6 за 3 с лишним часа.

Индиан-Уэллс (ж). Финал
17 октября 2021, воскресенье. 23:10 МСК
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		2 7 7
6 5 		6 6 2
         
Виктория Азаренко
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Так Паула Бадоса впервые завоевала столь престижный титул, не позволив Виктории Азаренко стать единственной трёхкратной чемпионкой соревнования. За свою победу испанка получила чек на сумму $ 1,2 млн. Кроме того, благодаря успеху в Индиан-Уэллсе Бадоса с понедельника впервые в карьере поднимется в район 11- 13-го места рейтинга 52 недель WTA. До этого лучшим местом испанки было 26-е. Кроме того, в чемпионской гонке Паула взлетела на 8-е место и получила отличный шанс попасть на Итоговый чемпионат WTA в Гвадалахаре.

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