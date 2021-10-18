Виктория Азаренко прокомментировала поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировал поражение в финале турнира в Индиан-Уэллсе. В финале турнира она уступила представительнице Испании Паулу Бадосе.

«Мы оба выложились на полную. Результат не стал cмоим любимым, но это был невероятный матч, и я получила много положительных моментов из этой неделе. Конечно, поздравляем Бадосу. Она была очень сильной в ключевой момент. У меня были некоторые возможности, но она оставалась сильной. Не обращая внимания на матч, в первом сете я могла быть немного более агрессивной. Во втором я поправила это, а в третьем она была ещё более агрессивной», — приводит слова Азаренко журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн. Победителем турнира 2019 года была канадка Бьянка Андрееску, которая в финале победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.