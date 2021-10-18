Бадоса: Азаренко играла на очень высоком уровне, я восхищаюсь Викой с детства

Испанская теннисистка Пауло Бадоса прокомментировал победу в финал турнира в Индаиан-Уэллсе над представительницей Беларуси Викторией Азаренко.

«Азаренко играла на очень высоком уровне. Я начал сосредотачиваться на том, что делать с каждым мячом, и ни с чем другим, я так сильно хотела победить. Это был мой первый финал WTA 1000, и я восхищаюсь Викой с детства. Я очень горжусь тем, что я сделала. Я пережила тяжелый момент, но никогда не перестаю мечтать и верить», — приводит слова Бадосы журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд турнира составил $ 8,3 млн. Победителем турнира 2019 года была канадка Бьянка Андрееску, которая в финале победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён.