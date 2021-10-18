Паула Бадоса поднялась на восьмую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 октября польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на пятую строчку, испанка Паула Бадоса — на восьмую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 13-ю позицию.



Чемпионская гонка WTA. 18 октября

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.

3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4518.

4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4036.

5 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 3226.

6 (5). Мария Саккари (Греция) — 3157.

7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3150.

8 (19). Паула Бадоса (Испания) — 3112.

9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3020.

10 (8). Наоми Осака (Япония) — 2771.

...

13 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2449...

21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2096...

29 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 1795...

38 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1347...

44 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1151...

58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 776...

73 (66). Вера Звонарёва (Россия) — 661...

77 (75). Варвара Грачёва (Россия) — 608...

93 (119). Анна Калинская (Россия) — 467...

95 (94). Камилла Рахимова (Россия) — 454.