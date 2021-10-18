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Паула Бадоса поднялась на восьмую строчку в чемпионской гонке WTA

Паула Бадоса поднялась на восьмую строчку в чемпионской гонке WTA
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В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 18 октября польская теннисистка Ига Свёнтек поднялась на пятую строчку, испанка Паула Бадоса — на восьмую. Лучшая из россиянок, Анастасия Павлюченкова, опустилась на 13-ю позицию.

Чемпионская гонка WTA. 18 октября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6411.
2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 4669.
3 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 4518.
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) — 4036.
5 (7). Ига Свёнтек (Польша) — 3226.
6 (5). Мария Саккари (Греция) — 3157.
7 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3150.
8 (19). Паула Бадоса (Испания) — 3112.
9 (9). Онс Жабер (Тунис) — 3020.
10 (8). Наоми Осака (Япония) — 2771.
...
13 (11). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2449...
21 (20). Дарья Касаткина (Россия) — 2096...
29 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 1795...
38 (37). Людмила Самсонова (Россия) — 1347...
44 (42). Екатерина Александрова (Россия) — 1151...
58 (58). Анастасия Потапова (Россия) — 776...
73 (66). Вера Звонарёва (Россия) — 661...
77 (75). Варвара Грачёва (Россия) — 608...
93 (119). Анна Калинская (Россия) — 467...
95 (94). Камилла Рахимова (Россия) — 454.

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