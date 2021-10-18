Бадоса — Азаренко: ты сделала меня лучше, я вдохновлялась тобою с первых дней в теннисе

Финалистки женского турнира в Индиан-Уэллсе Виктория Азаренко (Беларусь) и Паула Бадоса (Испания) пообщались в «твиттере» после завершения матча. Напомним, победу в решающей игре одержала представительница Испании со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:2).
«Спасибо всем за поддержку! Спасибо турниру в Индиан-Уэллсе за организацию этого мероприятия в трудное время. Поздравляю Паулу Бадосу с потрясающим выступлением! До следующего раза», — написала в своём «твиттере» Азаренко.
Спасибо Вика, ты сделала меня лучше сегодня. Ты вдохновляла меня с тех пор, как я начала играть. Спасибо за все, что ты сделала для этого вида спорта», — ответила на это в своём «твиттере» Паула Бадоса.
Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд составил $ 8,3 млн.
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