Паула Бадоса: не позволяйте никому говорить, что вы не можете чего-то достичь

Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу на турнире в Индиан-Уэллсе.

«Это был нелёгкий путь, но я получила награду благодаря упорному труду, страсти и вере. Не позволяйте никому говорить, что вы не можете чего-то достичь. Если же кто-то скажет вам что-то подобное, то докажите, что они ошибаются. Сегодня я исполнила одну из своих мечт — сыграла в финале одного из крупнейших соревнований в мире», — написала Бадоса в своём «твиттере».

Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд составил $ 8,3 млн. Победительницей турнира 2019 года была канадка Бьянка Андрееску, которая в финале победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.