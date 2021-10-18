Паула Бадоса: не позволяйте никому говорить, что вы не можете чего-то достичь
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Испанская теннисистка Паула Бадоса прокомментировала свою победу на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Это был нелёгкий путь, но я получила награду благодаря упорному труду, страсти и вере. Не позволяйте никому говорить, что вы не можете чего-то достичь. Если же кто-то скажет вам что-то подобное, то докажите, что они ошибаются. Сегодня я исполнила одну из своих мечт — сыграла в финале одного из крупнейших соревнований в мире», — написала Бадоса в своём «твиттере».
Турнир в Индиан-Уэллсе проходил с 6 по 17 октября. Общий призовой фонд составил $ 8,3 млн. Победительницей турнира 2019 года была канадка Бьянка Андрееску, которая в финале победила немку Анжелику Кербер. В 2020 году турнир был отменён из-за пандемии коронавируса.
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