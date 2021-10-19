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Варвара Грачёва обыграла Сару Соррибес-Тормо в матче, длившемся 3,5 часа

Варвара Грачёва обыграла Сару Соррибес-Тормо в матче, длившемся 3,5 часа
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Российская теннисистка Варвара Грачёва обыграла представительницу Испании Сару Соррибес-Тормо в первом круге турнира в Тенерифе (Испания) со счётом 6:4, 5:7, 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 3 часа 30 минут.

За весь матч Грачёва выполнила 3 подачи навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 16. Соррибес-Тормо подала 1 эйс, сделала 8 двойных ошибок и использовала 8 брейк-пойнтов из 23.

В следующем круге Грачёва сыграет с американкой Энн Ли, которая вчера обыграла Нурию Парризас-Диас из Испании.

Турнир в Испании стартовал 18 октября. Финальный день соревнований запланирован на 24 октбяря. Участие в них принимают 32 спортсменки, а общий призовой фонд составляет $ 235 238.

Тенерифе. 1-й круг
19 октября 2021, вторник. 12:40 МСК
Варвара Грачёва
80
Россия
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
4 		7 6 4
         
Сара Соррибес-Тормо
34
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Комментарии
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