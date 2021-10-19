Аслан Карацев назвал самую важную победу в этом сезоне

Российский теннисист Аслан Карацев оценил свои успехи в этом сезоне.

«Очень хороший сезон. В начале года был полуфинал Australian Open, потом я выиграл турнир в Дубае. Также мне удалось показать отличный теннис в Белграде, где я победил Новака Джоковича. Так что я могу быть доволен этим сезоном и своей игрой.



Снижение результата в течение сезона? Это теннис. Тут всегда бывают подъёмы и падения. Конечно, каждый пытается демонстрировать максимум, но не всегда это получается.

Самая важная победа для меня в этом сезоне — это победа в матче с Джоковичем в Белграде.

Чтобы мне попасть в топ-10, думаю, что для этого нужно играть стабильнее. Если в течение всего сезона показывать хороший теннис, можно попасть в десятку», — передаёт слова Карацева GoTennis.