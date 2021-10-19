Райлли Опелка — о Дженсоне Бруксби: как Джокович у него хоть гейм выиграл в первом сете?
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25-я ракетка мира американец Райлли Опелка не сдержал эмоций по ходу матча первого круга на турнире ATP-250 в Антверпене (Бельгия).
Опелка встречался с 20-летним соотечественником квалифаером Дженсоном Бруксби, поединок завершился в пользу юного теннисиста со счётом 6:4, 6:4. «Как, блин, Новак у него хоть гейм выиграл в первом сете?» — эмоционально крикнул Опелка после одного из проигранных геймов.
Райлли имел в виду поединок Бруксби с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем в четвёртом круге US Open – 2021. Дженсону удалось обыграть 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» в первом сете со счётом 6:1. В следующих трёх партиях Джокович был сильнее, встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2 в пользу серба.
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