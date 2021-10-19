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Маррей в тяжелейшем матче обыграл Тиафо и пробился во второй круг турнира в Антверпене

Маррей в тяжелейшем матче обыграл Тиафо и пробился во второй круг турнира в Антверпене
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Британский теннисист Энди Маррей с огромным трудом пробился во второй круг соревнований категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В трёх сетах он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).

Продолжительность матча составила 3 часа 46 минут. На счету Маррея 21 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Тиафо отметился 8 эйсами, 3 ошибками на подаче и 3 использованными брейк-пойнтами.

Следующим соперником Маррея станет представитель Аргентины, вторая ракетка соревнований Диего Шварцман.

Призовой фонд соревнований в Антверпене составил более € 508 тыс. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее австралийца Алекса де Минора.

Антверпен. 1-й круг
19 октября 2021, вторник. 19:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
48
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 2 		7 9 6 8
7 7 		6 7 7 10
         
Энди Маррей
172
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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