Маррей в тяжелейшем матче обыграл Тиафо и пробился во второй круг турнира в Антверпене

Британский теннисист Энди Маррей с огромным трудом пробился во второй круг соревнований категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В трёх сетах он обыграл представителя США Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:2), 6:7 (7:9), 7:6 (10:8).

Продолжительность матча составила 3 часа 46 минут. На счету Маррея 21 эйс, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11. Тиафо отметился 8 эйсами, 3 ошибками на подаче и 3 использованными брейк-пойнтами.

Следующим соперником Маррея станет представитель Аргентины, вторая ракетка соревнований Диего Шварцман.

Призовой фонд соревнований в Антверпене составил более € 508 тыс. Действующим обладателем титула является француз Уго Умбер. В финале прошлогоднего турнира он оказался сильнее австралийца Алекса де Минора.