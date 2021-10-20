Рафаэль Надаль: теннис развивается в неправильном направлении

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль считает, что современный теннис развивается в неправильном направлении.
«В прошлом талант и тактика имели гораздо большее значение, чем сегодня.
Спортсмену требовалось больше смекалки, чтобы добиться цели, тогда как сегодняшний теннис основан на других концепциях. На грунте ещё можно маневрировать, на траве же и харде это стало практически невозможно. Теннис становится всё быстрее и быстрее, и я думаю, что теннис развивается в неправильном направлении.
Подача — это тот удар, который больше всего выиграл от технологических инноваций. Если решение не будет найдено в ближайшее время, есть риск, что теннис станет заложником этого одиночного удара. Я думаю, что в ближайшие десять лет ситуация ухудшится», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
- 20 октября 2021
-
11:18
-
11:08
-
10:15
-
09:49
-
09:42
-
09:10
-
08:39
-
01:04
-
00:47
-
00:07
- 19 октября 2021
-
23:52
-
23:40
-
23:33
-
23:11
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:08
-
22:05
-
20:31
-
20:01
-
19:46
-
19:18
-
18:35
-
18:13
-
17:45
-
17:26
-
17:24
-
16:50
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:07
-
15:25
-
15:04