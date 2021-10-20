Рафаэль Надаль: теннис развивается в неправильном направлении

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль считает, что современный теннис развивается в неправильном направлении.

«В прошлом талант и тактика имели гораздо большее значение, чем сегодня.



Спортсмену требовалось больше смекалки, чтобы добиться цели, тогда как сегодняшний теннис основан на других концепциях. На грунте ещё можно маневрировать, на траве же и харде это стало практически невозможно. Теннис становится всё быстрее и быстрее, и я думаю, что теннис развивается в неправильном направлении.



Подача — это тот удар, который больше всего выиграл от технологических инноваций. Если решение не будет найдено в ближайшее время, есть риск, что теннис станет заложником этого одиночного удара. Я думаю, что в ближайшие десять лет ситуация ухудшится», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

