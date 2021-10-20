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Фабио Фоньини: Янник Синнер ошибся, не сыграв на Олимпиаде в Токио

Фабио Фоньини: Янник Синнер ошибся, не сыграв на Олимпиаде в Токио
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался по поводу решения своего соотечественника Янника Синнера не принимать участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«В своей карьере я совершил много ошибок, и когда я их совершал, то всегда просил прощения. Это также правда, что я всегда говорю то, что думаю. Считаю, что Янник Синнер ошибся, не сыграв на Олимпиаде в Токио.

Он принял решение, и оно имело последствия. Думаю, на него повлияла команда, которая посоветовала ему отказаться от участия в Олимпийском турнире», — приводит слова Фоньини Tennis World USA.

Напомним, победу на Олимпиаде в Токио одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале оказался сильнее представителя России Карена Хачанова.

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