Фабио Фоньини: Янник Синнер ошибся, не сыграв на Олимпиаде в Токио

Итальянский теннисист Фабио Фоньини высказался по поводу решения своего соотечественника Янника Синнера не принимать участия в Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«В своей карьере я совершил много ошибок, и когда я их совершал, то всегда просил прощения. Это также правда, что я всегда говорю то, что думаю. Считаю, что Янник Синнер ошибся, не сыграв на Олимпиаде в Токио.



Он принял решение, и оно имело последствия. Думаю, на него повлияла команда, которая посоветовала ему отказаться от участия в Олимпийском турнире», — приводит слова Фоньини Tennis World USA.

Напомним, победу на Олимпиаде в Токио одержал немецкий теннисист Александр Зверев, который в финале оказался сильнее представителя России Карена Хачанова.