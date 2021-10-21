Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов ответил на вопрос о возможной встрече с Рублёвым в финале Кубка Кремля

Карен Хачанов ответил на вопрос о возможной встрече с Рублёвым в финале Кубка Кремля
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» австралийца Джеймса Дакворта со счётом 3:6, 6:3, 6:1, ответил на вопрос о возможной встрече в финале с соотечественником Андреем Рублёвым.

«Не люблю такие гипотетические вопросы, сейчас мне предстоит сыграть со сложным соперником Миллманом, а если удастся победить, то потом, может быть, будет Аслан Карацев — это тоже очень сложно. Кто будет моим соперником, на того и буду настраиваться», — приводит слова Хачанова пресс-служба соревнований.

Андрей Рублёв, посеянный под первым номером, за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино. Игра состоится сегодня, 21 октября. Кубок Кремля завершится 24 октября.

Новость по теме
Хачанов: моя главная цель — вернуться в топ-10, я считаю, у меня есть этот уровень
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021