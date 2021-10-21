Карен Хачанов ответил на вопрос о возможной встрече с Рублёвым в финале Кубка Кремля
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Российский теннисист Карен Хачанов, обыгравший во втором круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» австралийца Джеймса Дакворта со счётом 3:6, 6:3, 6:1, ответил на вопрос о возможной встрече в финале с соотечественником Андреем Рублёвым.
«Не люблю такие гипотетические вопросы, сейчас мне предстоит сыграть со сложным соперником Миллманом, а если удастся победить, то потом, может быть, будет Аслан Карацев — это тоже очень сложно. Кто будет моим соперником, на того и буду настраиваться», — приводит слова Хачанова пресс-служба соревнований.
Андрей Рублёв, посеянный под первым номером, за выход в четвертьфинал поспорит с представителем Франции Адрианом Маннарино. Игра состоится сегодня, 21 октября. Кубок Кремля завершится 24 октября.
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