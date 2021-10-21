Даниил Медведев согласился выступить на турнире в Акапулько

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев принял приглашение выступить на турнире в Акапулько (Мексика). Об этом рассказал генеральный директор соревнований Рауль Сурутуса.

Турнир в Акапулько пройдёт с 21 по 26 февраля 2022 года.

«Даниил Медведев — игрок, результаты которого говорят сами за себя. Он только что выиграл Открытый чемпионат США, и мы очень рады, что он принял наше приглашение», — приводит слова Сурутусы France24.

Также он подтвердил, что, помимо Медведева, в турнире примут участие Стефанос Циципас, Александр Зверев и Маттео Берреттини. Что касается возможного участия экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, то ему пообещали дать уайлд-кард, если он успеет восстановиться после травмы.

Окончательный список участников опубликуют в январе.