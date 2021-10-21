41-летний Ксавье Малисс провёл первый матч за восемь лет

Экс 19-я ракетка мира из Бельгии Ксавье Малисс принял участие в первом официальном турнире с 2013 года. 41-летний бельгиец сыграл в парном разряде соревнований в Антверпене. В дуэте с южноафриканцем Ллойдом Джорджем Харрисом он достаточно неожиданно обыграл Ромена Арнеодо и Мэтта Рида — 6:4, 7:6 (7:4).
«Было весело. Это единственная причина, по которой я заявился на турнир — и не ошибся. Было приятно сыграть с Ллойдом Джорджем, доволен тем, как всё прошло.
Моя подача стала намного медленнее, поэтому её направление стало более важным. Не ожидал, что получится выиграть, но оттого становится лишь приятнее», — цитирует Малисса официальный сайт АТР.
Лучшим результатом бельгийца на одиночном ТБШ стал выход в полуфинал Уимблдона в 2002 году. Два года спустя Ксавье стал чемпионом «Ролан Гаррос» в парном разряде. Профессиональную карьеру Малисс завершил в сентябре 2013 года.
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