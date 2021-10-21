Австралийский политик — о ситуации с Джоковичем и Australian Open: надо изменить правила

Австралийский политик Мэтт Канаван высказал мнение, что правило, в соответствии с которым на Australian Open пустят только дважды привитых теннисистов, следует упразднить. Предполагается, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович до сих пор не вакцинировался и потому может пропустить Открытый чемпионат Австралии.

По словам Канавана, на Australian Open надо пускать и тех невакцинированных игроков, кто уже перенёс коронавирус в прошлом.

«Мы обязаны изменить правила. Эти правила неверны. Я не говорю, что это должно быть правило для Новака. Оно должно действовать для всех, раз уж ты перенёс коронавирус и приобрёл естественный иммунитет», — приводит слова политика издание Tennis365.