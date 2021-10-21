«Мы не хотим её смущать». Власти Лондона решили не награждать Радукану за успех на US Open

Власти Бромли (одного из городов из агломерации «Большой Лондон») приняли решение не вручать британке Эмме Радукану награду за победу на Открытом чемпионате США 2021 года. Изначально 18-летняя теннисистка должна была стать лауреатом премии «Свобода округа».
«Мы написали семье Эммы, и их представитель заявил, что там никто не любит лишней суеты. Очевидно, что у Радукану впереди большая карьера, и мы очень гордимся её успехом. Но мы не желали бы смущать Эмму сейчас. И мы не хотим ставить себя в неловкое положение, ведь если бы она ответила на предложение о награде прямым отказом, то именно так бы всё и выглядело», — передаёт слова заместителя мэра Бромли Тони Оуэна Yahoo Sport.
18-летняя Радукану проживает в Бромли с двухлетнего возраста. В сентябре Эмма стала сенсационной чемпионкой Открытого чемпионата США.
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