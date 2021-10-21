Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев рассказал о смешном случае в российском ресторане

Даниил Медведев рассказал о смешном случае в российском ресторане
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал забавную историю, которая приключилась с ним в одном из российских ресторанов.

«Мне намного больше нравится, как себя ведут люди, которые тебя узнают в России. Был момент смешной в ресторане, мы пошли вечером с женой. Подходит молодая девушка, сказала: «Спасибо, что круто играете за нашу страну». Потом она ушла.

А на следующий день было мероприятие, и подошёл человек, который попросил расписаться именно для этой девушки. В Европе люди, когда тебя видят, — они показывают на тебя пальцем и говорят: «Медведев». А ты в это время спагетти ешь. Мне нравится в этом плане всегда возвращаться домой», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021