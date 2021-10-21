«В Америке на меня показывают пальцем». Медведев объяснил, почему любит приезжать в Москву

Россиянин Даниил Медведев был заявлен на турнире «ВТБ Кубок Кремля», но из-за накопившейся усталости и небольших травм не смог принять участия в соревновании. Тем не менее чемпион US Open – 2021 встретился с российскими журналистами, объяснил, почему любит приезжать в Москву, пропустил турниры в России и что хочет победить со сборной в Кубке Дэвиса.

— Даниил, вы значились первым номером в заявке на Кубок Кремля, но снялись с него из-за усталости или были ещё какие-то причины?

— Причина снятия с турнира – не только усталость. Во время «Мастерса» в Индиан-Уэллсе было пару моментов, связанных с моим телом, которые я почувствовал. Но я о них не хочу говорить. Ничего серьёзного. Я понимал, что не смогу сыграть на Кубке Кремля. Моральной усталости не так много, наоборот, я ощущаю себя на подъёме. С Олимпиады я не возвращался домой. После Токио был в Америке 2-3 месяца. Кубок Кремля и другие турниры в России я очень редко пропускал. В 2019 году только не играл на Кубке Кремля, а сейчас вот пропускаю и Москву, и Питер. У меня есть цель выиграть Кубок Кремля, возможно, даже не один раз. Стараюсь почаще играть перед своей публикой. Но я понимал, что если я выступлю здесь или в Питере, то поставлю под угрозу всю концовку сезона. Моя большая команда сказала, что если я хочу хорошо закончить год, то лучше пропустить Москву и Питер. Календарь в этом году был необычный, плюс ещё все эти коронавирусные ограничения. К тому же Индиан-Уэллс оказался совсем не на своём месте. Это всё и сыграло роль.

— Тем не менее вы здесь. На турнире выступают ваши товарищи по сборной России. Как думаете, будет ли русский финал?

— Если получится русский финал, то удивлюсь. Будет даже ненормально, если его не будет, учитывая результаты Андрея [Рублёва], Карена [Хачанова] и Аслана [Карацева]. Все здесь круто играют, все умеют, все способны выигрывать.

— У вас было несколько возможностей в этом сезоне стать первой ракеткой мира. Последний шанс вы упустили в Индиан-Уэллсе. Вы очень расстроены?

— Нет. Я не очень расстроен, что не стал первой ракеткой мира именно сейчас. Но это всегда остаётся моей целью. Надеюсь, это когда-то получится. Понятно, что Новак что-то пропустил, но он выиграл три «Больших шлема» в сезоне и играл в финале четвёртого. Будет честно, если он останется первым в этом сезоне. Логично, что он набрал больше всех очков. Если каким-то образом получится стать первым в этом году, буду рад. Насколько я знаю, математические шансы ещё есть. Но Новак заслужил быть первым.

— Вы уже выиграли много крупных турниров, включая «Большой шлем». Какова ваша следующая цель?

— Моя главная цель – работать и показывать лучший теннис на каждом турнире. Есть турниры, которые важнее других – «Большие шлемы». Хочу выиграть их как можно больше, быть первой ракеткой мира, быть в топе как можно дольше. Но ты не можешь выигрывать каждый турнир подряд. Это невозможно. Главная цель – выигрывать как можно больше и постоянно совершенствоваться.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Вы согласны с тем, что сейчас идёт смена поколений и время «Большой тройки» ушло?

— В какой-то момент доминирование «Большой тройки» пройдёт само собой. Это не я решил, что это приходит, это видно. Надаль и Федерер закончили сезон досрочно из-за травм, не приехав на US Open. Но если взять последние штук 20 турниров «Большого шлема», то почти все всё равно выиграли представители «Большой тройки». Мы все общаемся в туре, все хотят побеждать, обыгрывать их. Но они не хотят нам проигрывать, это величайшие теннисисты всех времён. Наверное, нам становится легче, потому что они стареют. Но Новак доказывает, что он способен всех обыгрывать и в 34.

— Помог ли вам на US Open – 2021 опыт двух предыдущих неудачных финалов на «Шлемах»?

— Опыт – это вообще ключ к победе. Я не тот, кому удаётся всё сделать с первого раза. Люблю извлекать опыт из ошибок, анализировать всё. Я проиграл два финала. Когда в Австралии выходил на финал, подумал, что мне будет достаточно показать лучший теннис. Но этого не хватило. В Америке я с первого розыгрыша играл уже совсем по-другому. Включил менталитет победителя.

— Как известно, в Австралии ввели жёсткие меры по допуску на турнир. Будете ли вы вакцинироваться?

— В какой-то момент я понял, что теннис – это тяжёлый вид спорта, ты играешь один на один. Поэтому оставляю все свои медицинские показатели в тайне, чтобы не давать преимущества сопернику. Поэтому не говорю до сих пор, вакцинирован я или нет. Правила Австралии всем понятны – если ты не вакцинирован, то играть ты не будешь, либо нужно будет сидеть две недели на карантине. На это точно никто не пойдёт. Скажу лишь, что я хочу сыграть в Австралии. Поэтому скоро все увидят, кто вакцинирован, а кто нет.

— Остаётся ли в ваших планах на сезон участие в финале Кубка Дэвиса?

— Да. Я собираюсь играть Кубок Дэвиса, мы все с ребятами хотим его выиграть. У нас уже получилось в этом году взять в Австралии ATP Cup. Мы вместе начинали с ребятами ещё с детства, поэтому хотим добавить в нашу коллекцию и Кубок Дэвиса. Очень уважаю этот турнир. Но мы единственный вид спорта, который играет 11 месяцев в году. Нам надо будет делать выбор – или ты хочешь отдохнуть после Кубка Дэвиса на пляже, либо нормально готовиться к Австралии. Не знаю, как будет решаться эта проблема. ATP этот вопрос должна скорректировать. Новак давно об этом говорит. Но мы очень хотим победить, у России самая сильная команда в мире.

— Давно ли вы приехали в Москву, какие у вас были интересные встречи? Стали ли вас больше узнавать обычные люди?

— Мне намного больше нравится, как себя ведут люди, которые тебя узнают в России. Был смешной момент в ресторане, мы пошли вечером с женой. Подходит молодая девушка, сказала: «Спасибо, что круто играете за нашу страну». Я её тоже поблагодарил за тёплые слова, и она ушла. А на следующий день было мероприятие и подошёл человек, который попросил расписаться именно для этой девушки. Сказал, что она постеснялась сразу попросить автограф. Когда меня узнают люди в Америке, они на меня показывают пальцем и кричат: «Медведев!» А я в это время сижу в ресторане и ем спагетти. Неприятно. Мне в этом плане больше нравится, как себя вежливо ведут наши болельщики. Поэтому я всегда рад возвращаться домой ещё и из-за этого.

— Почти все ваши успехи связаны с хардом. Может ли наступить время, когда вы наконец полюбите грунт?

— У меня пока не получилось полюбить грунт. Но в этом году на «Ролан Гаррос» что-то начало получаться, я проиграл только Циципасу, который на грунте показывал отличные результаты, дошёл до финала и вёл 2:0 по сетам у Новака. Каждый раз, когда начинается грунтовый сезон, мы стараемся с тренером улучшить игру. Но коронавирус пока неизведан в плане симптомов после болезни. Я себя странно чувствовал в плане нервных срывов, я прямо не мог остановиться (Даниил заболел перед началом грунтовой серии. – Прим. «Чемпионат»). Хотя именно на «Ролан Гаррос» я почувствовал себя свежим. Хочу выиграть все турниры, но на грунте это будет сложнее.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Некоторые болельщики разочарованы, что вы не участвуете в Кубке Кремля. Как относитесь к этой критике в свой адрес?

— Ты не можешь нравиться всем. Я видел много слов поддержки. Мне тоже обидно, что я не смог сыграть на Кубке Кремля. Но хейт всегда будет. Чем известнее ты становишься, тем больше этого будет. Даже когда я выиграл US Open, всё равно нашлись те, кто меня хейтил. Меня радует, что россияне в большинстве своём меня поддерживают. Это приятно.

— Вы говорили, что работаете с психологом. В чём заключается эта работа?

— Да, во время US Open я много работал с психологом. Она пытается мне помочь. Но больше всего мне помогли слова Новака после поражения на Олимпиаде, когда он сказал, что в теннисе ничего не изменить, что все поражения на Олимпиаде сделали его сильнее к следующим турнирам. Я мечтал хорошо сыграть на Олимпиаде, но не получилось, проиграл неприятный матч. После Игр мне было реально неделю плохо. Я понимал, что ещё четыре года не будет шанса, тем более что следующий турнир будет в Париже на грунте. Но когда прочитал слова Новака, то решил – раз он так думает, то кто я такой, чтобы расстраиваться.

— Знаменитые российские литераторы говорили, что если бы не Москва и Россия, то они хотели бы жить во Франции, в Париже. Как к этому относитесь?

— Да. Мне очень нравятся эти мысли. Все знают, что я живу в Монако, тренируюсь во Франции, у меня вся команда – французы. Но я всегда говорил, что это ради построения карьеры. Всю карьеру я буду жить там. На это есть две причины: транспорт и климат. В декабре в Москве тренироваться на улице невозможно, а во Франции я тренируюсь на открытом воздухе круглый год. Но после карьеры я, скорее всего, буду жить в России.