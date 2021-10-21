«Ещё идёт адаптация». Карацев — о выходе в четвертьфинал Кубка Кремля

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.

В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение белорусу Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3.

«Думаю, что было достаточно тяжело. Мы только два дня назад прилетели с Рублёвым. Ещё идёт адаптация. Я сделал свой максимум.

Мне было достаточно тяжело играть. Здесь новое покрытие. Я только первый раз сегодня потренировался на центральном корте», — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.