«Ещё идёт адаптация». Карацев — о выходе в четвертьфинал Кубка Кремля
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Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве.
В матче второго круга соревнований второй сеяный Карацев нанёс поражение белорусу Егору Герасимову, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:3.
«Думаю, что было достаточно тяжело. Мы только два дня назад прилетели с Рублёвым. Ещё идёт адаптация. Я сделал свой максимум.
Мне было достаточно тяжело играть. Здесь новое покрытие. Я только первый раз сегодня потренировался на центральном корте», — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
За выход в полуфинал Кубка Кремля Карацев сыграет с победителем матча между американцем Маккензи Макдональдом и французом Жилем Симоном.
Новость по темеАслан Карацев вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
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