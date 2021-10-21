Симон стал соперником Карацева в четвертьфинале Кубка Кремля

Французский теннисист Жиль Симон вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче второго круга соревнований Симон нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Симон ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Макдональд не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Симон вышел вперёд в личном противостоянии с Макдональдом в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Симон сыграет со вторым сеяным российским теннисистом Асланом Карацевым.

Также до четвертьфинала домашнего турнира добрался россиянин Карен Хачанов. За выход в полуфинал он поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.