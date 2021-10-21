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Симон стал соперником Карацева в четвертьфинале Кубка Кремля

Симон стал соперником Карацева в четвертьфинале Кубка Кремля
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Французский теннисист Жиль Симон вышел в четвертьфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве. В матче второго круга соревнований Симон нанёс поражение американцу Маккензи Макдональду со счётом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты.

Симон ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. Макдональд не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и использовал единственный шанс взять подачу соперника.

Симон вышел вперёд в личном противостоянии с Макдональдом в официальных матчах – 2-1.

За выход в полуфинал Кубка Кремля Симон сыграет со вторым сеяным российским теннисистом Асланом Карацевым.

Также до четвертьфинала домашнего турнира добрался россиянин Карен Хачанов. За выход в полуфинал он поспорит с австралийцем Джоном Миллманом.

Кубок Кремля (м). 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 21:05 МСК
Жиль Симон
117
Франция
Жиль Симон
Ж. Симон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Маккензи Макдональд
55
США
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
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