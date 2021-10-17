Сразу три представителя России дошли до решающего матча в парном разряде. Правда, и Кудерметова, и наш мужской дуэт остались без титула.

Карацев и Рублёв дошли до финала в Индиан-Уэллсе и теперь спешат на Кубок Кремля

Россияне Аслан Карацев и Андрей Рублёв спешат из Калифорнии в Москву на турнир «ВТБ Кубок Кремля», где они возглавили сетку. На престижном «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе наши парни дошли до финала, но титул не завоевали. Вероника Кудерметова тоже проиграла в решающем матче парного разряда.

Турнир в Индиан-Уэллсе – 2021 оказался богат на сенсации. В женской сетке в первом же матче выбыла из борьбы чемпионка US Open Эмма Радукану. На стадии четвёртого круга зачехлила ракетку и её соперница по нью-йоркскому финалу Лейла Фернандес. Триумфатор US Open в мужском одиночном разряде Даниил Медведев тоже не смог преодолеть барьер четвёртого круга, проиграв болгарину Григору Димитрову. И вообще до полуфинала мужского «Мастерса» в Индиан-Уэллсе не добрался ни один представитель топ-25. Это случилось впервые за всю историю соревнований такой высокой категории.

Рублёв и Карацев тоже проиграли на ранней стадии – Андрей в третьем круге американцу Томми Полу, а Аслан в четвёртом раунде Хуберту Хуркачу из Польши. Однако наши ребята турнир на этом не покинули и продолжили выступления в парном разряде. Это третье соревнование, где Рублёв и Карацев выступали вместе. В феврале они помогли сборной России выиграть ATP Cup, затем в марте выиграли первый совместный титул в Дохе и вот теперь в октябре в Индиан-Уэллсе сумели добраться до финала Индиан-Уэллса.

В Калифорнии россияне на пути к решающему матчу обыграли четыре пары соперников, среди которых были такие известные одиночники как де Минор, Опелка и Шаповалов. В финале нашим ребятам противостояли опытные парники Джон Пирс (Австралия) / Филип Полашек (Словакия) – чемпионы Australian Open в паре, правда в разные годы с другими партнёрами. Борьба была серьёзная – во втором сете Рублёв и Карацев спаслись с двух матчболов, перевели партию на тай-брейк, но в итоге уступили – 3:6, 6:7 (5:7). За участие в финале Андрею и Аслану вручили памятные призы, а также чек на $ 220 тыс.

В женском парном разряде до решающего матча добралась Вероника Кудерметова. В Индиан-Уэллсе россиянка выступала вместе с Еленой Рыбакиной, представляющей Казахстан. В решающем матче Кудерметова и Рыбакина уступили одной из лучших пар мира – Се Шувэй (Китайский Тайбэй) / Элисе Мертенс (Бельгия) – 6:7 (1:7), 3:6.

Теперь все три российских теннисиста, игравших в финалах Индиан-Уэллса, спешат в Москву на Кубок Кремля. Причём, если Рублёв и Карацев, возглавившие сетку, начнут матчи со второго круга, то Кудерметовой придётся играть уже в первом раунде. Её соперница определится после завершения квалификации, а далее по сетке ей может достаться победительница матча Потапова – Халеп.

Первым номером посева московского турнира у мужчин должен был стать чемпион US Open Даниил Медведев, но он снялся с соревнования, заявив, что сейчас физически не готов выступать. В итоге статус первой ракетки турнира перешёл к Андрею Рублёву – чемпиону Кубка Кремля – 2019. Во втором круге россиянин встретится с победителем пары Сафиуллин – Маннарино, а если доберётся до полуфинала, то его соперником может оказаться тот самый Томми Пол, которому он проиграл в Индиан-Уэллсе.

Что касается Аслана Карацева, то во втором круге он сыграет или с сербом Миомиром Кецмановичем, или с квалифаером. В одной половине сетки вместе с Асланом оказались также Карен Хачанов (3) и Александр Бублик (5). Матчи Кубка Кремля пройдут в «Лужниках» с 18 по 24 октября.