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Шварцман одолел Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Шварцман одолел Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга второй сеяный Шварцман нанёс поражение британцу Энди Маррею, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Шварцман один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Маррей подал восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Шварцман сыграет с одним из победителей квалификации – американцем Брэндоном Накашимой или швейцарцем Генри Лааксоненом.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет €508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.

Антверпен. 2-й круг
21 октября 2021, четверг. 19:45 МСК
Энди Маррей
172
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 6  
6 		7 8  
         
Диего Шварцман
13
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
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