Шварцман одолел Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене

Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга второй сеяный Шварцман нанёс поражение британцу Энди Маррею, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

Шварцман один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Маррей подал восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в полуфинал турнира в Антверпене Шварцман сыграет с одним из победителей квалификации – американцем Брэндоном Накашимой или швейцарцем Генри Лааксоненом.

Призовой фонд турнира в Антверпене составляет €508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.