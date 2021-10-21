Шварцман одолел Маррея и вышел в четвертьфинал турнира в Антверпене
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Аргентинский теннисист Диего Шварцман вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга второй сеяный Шварцман нанёс поражение британцу Энди Маррею, получившему уайлд-кард от организаторов, со счётом 6:4, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
Шварцман один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 из 10 брейк-пойнтов. Маррей подал восемь эйсов, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
За выход в полуфинал турнира в Антверпене Шварцман сыграет с одним из победителей квалификации – американцем Брэндоном Накашимой или швейцарцем Генри Лааксоненом.
Призовой фонд турнира в Антверпене составляет €508 600. Действующим победителем является француз Уго Умбер.
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