Джорджи: у меня нет друзей в туре

Итальянка Камила Джорджи рассказала о своих отношениях с другими теннисистками.
«Внутри WTA-тура очень хорошая атмосфера, но если говорить о моих настоящих друзьях, то они работают в другой сфере. Считаю, что это круто, ведь когда мы встречаемся, то наши беседы не сводятся к теннису — мы обсуждаем отвлечённые темы и мне это очень нравится.
Друзья в туре? Их нет? Впрочем, хоть мы и соревнуемся друг с другом, я считаю что между нами вполне хорошие отношения. В целом я общаюсь со всеми», — цитирует Джорджи Tennis World USA.
29-летняя итальянка является 36-й ракеткой мира. В текущем сезоне Камила провела 37 матчей, в которых одержала 22 победы. Также на её счету победа на престижном Rogers Cup — 2021, в финале которого она обыграла Каролину Плишкову из Чехии.
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