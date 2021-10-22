Джорджи: у меня нет друзей в туре

Итальянка Камила Джорджи рассказала о своих отношениях с другими теннисистками.



«Внутри WTA-тура очень хорошая атмосфера, но если говорить о моих настоящих друзьях, то они работают в другой сфере. Считаю, что это круто, ведь когда мы встречаемся, то наши беседы не сводятся к теннису — мы обсуждаем отвлечённые темы и мне это очень нравится.



Друзья в туре? Их нет? Впрочем, хоть мы и соревнуемся друг с другом, я считаю что между нами вполне хорошие отношения. В целом я общаюсь со всеми», — цитирует Джорджи Tennis World USA.



29-летняя итальянка является 36-й ракеткой мира. В текущем сезоне Камила провела 37 матчей, в которых одержала 22 победы. Также на её счету победа на престижном Rogers Cup — 2021, в финале которого она обыграла Каролину Плишкову из Чехии.