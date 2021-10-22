Александрова — о победе над Соболенко: удивлена, что удалось выиграть в двух сетах

Россиянка Екатерина Александрова прокомментировала победу в четвертьфинальном матче турнира «ВТБ Кубок Кремля», в котором её соперницей была первая сеяная из Беларуси Арина Соболенко. Александрова выиграла встречу со счётом 6:3, 6:4.



«Впервые на моем матчболе после касания сетки мяч перелетел на сторону соперницы, я очень удивилась.



Ощущения потрясающие, этот турнир всегда был особенным для меня, и играть здесь в полуфинале – просто замечательно. Я всегда любила играть в залах, на таких покрытиях. С Ариной всегда играть непросто, и я также удивлена, что удалось победить в двух сетах», — сказала Александрова в интервью на корте.



За выход в финал Кубка Кремля Екатерина поспорит с победительницей матча Мария Саккари (Греция) — Симона Халеп (Румыния).

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