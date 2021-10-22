Саккари обыграла Халеп и стала соперницей Александровой в полуфинале Кубка Кремля
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Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла в полуфинал турнира «ВТБ Кубок Кремля», которой проходит в Москве. В четвертьфинальном матче соревнований третья сеяная Саккари нанесла поражение восьмой ракетке турнира румынке Симоне Халеп со счётом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 44 минуты.
Саккари трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 из 14 брейк-пойнтов. Халеп подала один эйс. Дважды ошиблась на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта.
Теннисистки впервые встречались друг с другом в официальном матче.
За выход в финал Кубка Кремля Саккари сыграет с россиянкой Екатериной Александровой. Вторую полуфинальную пару составили чешка Маркета Вондроушова и девятая сеяная эстонка Анетт Контавейт.
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