В Базеле запустили трамвай в честь Роджера Федерера

В Базеле (Швейцария) запустили трамвай в честь 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера.
«Запрыгиваю на борт FedExpress! Для меня это большая честь. Как будто ещё вчера я был мальчишкой и ездил на тренировки на трамвае №8», – написал Федерер на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Роджера Федерера в «Инстаграме».
Экс первая ракетка мира 40-летний Федерер летом досрочно завершил сезон-2021 из-за необходимости провести третью за два года операцию на колене.
Кроме 20 побед на мэйджорах Федерер шесть раз побеждал на Итоговом турнире АТР. В общей сложности выиграл 111 турниров ATP (из них 103 в одиночном разряде). Роджер — олимпийский чемпион (2008) в мужском парном и серебряный призёр (2012) в одиночном разряде.
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