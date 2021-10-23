Анетт Контавейт: главное — верить в себя и продолжать бороться
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт прокомментировала победу над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 6:3, 6:4 и выход в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.
«Это был очень трудный матч. Она отличный оппонент и прекрасный человек. Я рада, что смогла выйти в финал.
Не подала на матч при счёте 5:2 и потом не реализовала несколько матчболов? Такие ситуации случаются. Самое главное — верить в себя и продолжать бороться», — передаёт слова Контавейт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
За титул Кубка Кремля Контавейт сыграет с победительницей второго полуфинала, в котором россиянка Екатерина Александрова сыграет с третьей сеяной – представительницей Греции Марией Саккари.
Новость по темеАнетт Контавейт стала первой финалисткой Кубка Кремля
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