Контавейт: это покрытие хорошо подходит Александровой, так что мне придётся непросто

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт рассказала, чего ожидает от матча с россиянкой Екатериной Александровой в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля», который проходит в Москве.

«Мы играли в Остраве, у неё был матч-пойнт или несколько, и это было очень сложно. Это покрытие хорошо ей подходит, так что мне придётся непросто. Нужно быть готовой к серьёзной борьбе и концентрироваться на себе. Я показываю неплохой теннис и верю, что смогу получить удовольствие от матча.

Буду ли работать над подачей? Да, в этом можно прибавить. Иногда ты подаёшь хорошо, а иногда подача просто не работает. Я точно не буду тренироваться, но на завтрашней разминке уделю внимание подаче.



Успела ли после полуфинала поговорить с тренером Турсуновым? Очень-очень быстро. Он доволен моей победой, но сказал, что я должна быть мягче по отношению к себе. Это главное, что он сказал мне после матча», — приводит слова Контавейт пресс-служба Кубка Кремля.