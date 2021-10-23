Хачанов начнёт турнир в Санкт-Петербурге встречей с Маннарино
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Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 25 по 31 октября.
Лидером посева стал россиянин Андрей Рублёв. Он, а также Денис Шаповалов из Канады (2), россиянин Аслан Карацев (4) и Роберто Баутиста-Агут (3), начнут соревнования со второго круга.
Шестой номер посева россиянин Карен Хачанов начнёт турнир встречей с французом Адрианом Маннарино. Получивший уайлд-кард от организаторов Евгений Тюрнев в первом круге встретится с Александром Бубликом из Казахстана.
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет $863 705. Действующим победителем соревнований является Рублёв, который в финале обыграл хорвата Борну Чорича.
Напомним, Хачанов и Карацев сыграют в полуфинале Кубка Кремля в Москве.
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