Шаповалов: хочу войти в топ-5, даже стать первой ракеткой мира, я всё делаю для этого

14-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов поделился амбициями касательно своего положения в мировом рейтинге ATP.
На грядущем турнире ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия) Шаповалов посеян под вторым номером и во втором круге сыграет с победителем матча Федерико Дельбонис (Аргентина) – Пабло Андухар (Испания).
«Не знаю, когда именно вижу себя в пятёрке, но, конечно, хочу в неё войти, даже хочу стать первым, я всё делаю для этого. Я действую достаточно активно, мой теннис отличается от того, что показывают многие игроки в туре. Мне нравится входить в корт, заканчивать розыгрыши у сетки. Мне кажется, со мной непросто играть, когда я в хорошей форме. Если буду работать и идти дальше, то, конечно, всё возможно», — приводит слова Шаповалова сайт «Матч ТВ».
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