На турнир ATP-250 в Санкт-Петербурге допустят 30% зрителей

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сделал заявление по поводу присутствия на турнире категории ATP-250 St. Petersburg Open – 2021 зрителей на фоне ужесточения мер по борьбе с распространением коронавируса.
«Теннисный турнир St. Petersburg Open пройдёт при 30% загрузке трибун. Уже на следующей неделе Петербург примет XXVI Международный теннисный турнир АТР-250 St. Petersburg Open. Матчи турнира традиционно пройдут на кортах в Сибур Арене и СК «Легкоатлетический манеж» с 25 по 31 октября. Соревнования пройдут при 30% загрузке трибун — все зрители должны будут иметь при себе QR-коды о вакцинации или перенесённом заболевании», — написал Пиотровский в своём телеграм-канале.
Призовой фонд турнира в Санкт-Петербурге составляет $ 863 705. Действующим победителем соревнований является россиянин Андрей Рублёв.
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