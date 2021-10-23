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Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP

Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый турнир ATP
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Российский теннисист Андрей Рублёв квалифицировался на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Турине (Италия) с 14 по 21 ноября. Уроженец Москвы стал вторым представителем России, который сыграет в Турине — ранее отобраться на престижные соревнования удалось Даниилу Медведеву.

Ранее на ATP Finals также квалифицировались серб Новак Джокович, грек Стефанос Циципас, немец Александр Зверев и итальянец Маттео Берреттини. За две оставшиеся путёвки ведут сражение Каспер Рууд (Норвегия), Хуберт Хуркач (Польша), Кэмерон Норри (Великобритания) и Янник Синнер (Италия). Математически шансы имеет и ещё один россиянин Аслан Карацев.

Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.

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