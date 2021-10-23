Чилич: для моей карьеры очень важно выйти в финал. Особенно в Москве

Хорват Марин Чилич прокомментировал свой выход в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух сетах он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино — 6:3, 6:4.



«Эта победа очень многое для меня значит. Я не играл 5-6 недель после US Open, у меня родился второй ребёнок, я взял паузу, отдохнул, но продолжал тренироваться, чтобы не терять форму. И это помогло мне сыграть в хороший теннис на этой неделе, я выиграл у четырёх хороших игроков, и корт в Москве подходит для моей игры. Выйти в очередной финал, особенно в Москве, — это важно для меня и для моей карьеры. Завтра буду получать удовольствие от финала.



Беранкис — классный игрок, я знаю его много лет, мы почти одного возраста. Он всегда мог показывать отличный теннис, может играть агрессивно, плоско бьёт. После первых двух-трех геймов – в остальном матч был равным. Это меня не удивило. Я рад, что победил, но и для него тоже это была очень хорошая неделя», — сказал Чилич на послематчевой пресс-конференции.



Соперником Марина по финалу станет россиянин Аслан Карацев.

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