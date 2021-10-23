Чилич: для моей карьеры очень важно выйти в финал. Особенно в Москве

Хорват Марин Чилич прокомментировал свой выход в финал турнира «ВТБ Кубок Кремля». В двух сетах он обыграл представителя Франции Адриана Маннарино — 6:3, 6:4.
«Эта победа очень многое для меня значит. Я не играл 5-6 недель после US Open, у меня родился второй ребёнок, я взял паузу, отдохнул, но продолжал тренироваться, чтобы не терять форму. И это помогло мне сыграть в хороший теннис на этой неделе, я выиграл у четырёх хороших игроков, и корт в Москве подходит для моей игры. Выйти в очередной финал, особенно в Москве, — это важно для меня и для моей карьеры. Завтра буду получать удовольствие от финала.
Беранкис — классный игрок, я знаю его много лет, мы почти одного возраста. Он всегда мог показывать отличный теннис, может играть агрессивно, плоско бьёт. После первых двух-трех геймов – в остальном матч был равным. Это меня не удивило. Я рад, что победил, но и для него тоже это была очень хорошая неделя», — сказал Чилич на послематчевой пресс-конференции.
Соперником Марина по финалу станет россиянин Аслан Карацев.
- 23 октября 2021
-
21:13
-
20:55
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
19:56
-
19:36
-
19:07
-
19:00
-
18:42
-
18:16
-
17:47
-
17:36
-
17:17
-
17:05
-
16:49
-
16:10
-
14:56
-
14:41
-
13:37
-
13:29
-
07:16
-
00:47
-
00:12
- 22 октября 2021
-
23:59
-
23:50
-
23:14
-
22:56
-
22:18
-
21:27
-
21:12
-
19:00
-
18:43
-
18:09
-
17:57