Аслан Карацев прокомментировал выход в финал Кубка Кремля
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22-я ракетка мира россиянин Аслан Карацев прокомментировал выход в финал турнира ATP-250 «ВТБ Кубок Кремля». В полуфинале Карацев (2) в двух сетах обыграл соотечественника Карена Хачанова (3) со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
«Я играл каждый мяч и пытался не думать о счёте. Это помогло мне на тай-брейке, когда у соперника были сетболы. А он немного занервничал. Безусловно это домашний турнир. Я его играл много раз, много раз пробивался из квалификации в основную сетку, но только раз прошёл успешно первый круг (в 2015 году. – Прим. «Чемпионата»). А теперь буду играть в финале — это что-то особенное. Всем спасибо большое за поддержку», — передаёт слова Карацева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
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