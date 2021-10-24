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Россиянки Дьяченко и Рахимова сыграют с первыми сеяными на старте турнира в Курмайёре

Россиянки Дьяченко и Рахимова сыграют с первыми сеяными на старте турнира в Курмайёре
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Состоялась жеребьёвка нового турнира категории WTA-250, который пройдёт в Курмайёре (Италия) с 25 по 31 октября.

Возглавила посев восьмая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер. В матче первого круга Жабер сразится с россиянкой Виталией Дьяченко. Второй номер посева у итальянки Камилы Джорджи, её соперницей в первом круге также стала ещё одна представительница России – Камилла Рахимова.

Третьей сеяной турнира стала Людмила Самсонова (Россия), её оппонентка в первом круге определится позднее. Также напрямую в основную сетку попала Анна Калинская, в первом круге она сыграет с итальянкой Мартиной Тревизан.

Призовой фонд турнира в Курмайёре составил более $ 235 тыс.

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