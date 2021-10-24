Анетт Контавейт: Турсунов научил меня позитивно мыслить и верить в себя

20-я ракетка мира, эстонка Анетт Контавейт пообщалась с журналистами после победы в финале турнира WTA-500 «ВТБ Кубок Кремля» (Москва). В решающем матче Контавейт в упорной борьбе обыграла россиянку Екатерину Александрову со счётом 4:6, 6:4, 7:5. Для подопечной российского тренера Дмитрия Турсунова это четвёртый титул в карьере.

«Могу сказать, что Александрова играла потрясающе, я мало что могла сделать в начале матча. Просто старалась держаться, зацепиться за матч, не сдаваться и бороться за каждое очко. Понимала, что держать такой уровень весь матч невозможно. Прежде всего Турсунов научил меня позитивно мыслить и верить в себя. Это то, что он привнёс в наше сотрудничество», — сказала Контавейт на пресс-конференции.