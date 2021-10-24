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В борьбе за Кубок Кремля Карацев обыграл двух серебряных призёров Олимпиады-2020 в Токио

В борьбе за Кубок Кремля Карацев обыграл двух серебряных призёров Олимпиады-2020 в Токио
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Российский теннисист Аслан Карацев завоевал главный трофей на турнире «ВТБ Кубок Кремля» в мужском одиночном разряде. В финале московского турнира Карацев за 1 час 18 минут обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

Продвигаясь по сетке московского турнира, серебряный медалист Олимпиады в миксте Аслан Карацев сумел обыграть и серебряного медалиста Олимпиады в одиночке Карена Хачанова, и серебряного призёра тех же игр в мужском парном разряде Чилича.

Напомним, Карацев завоевал серебро Игр-2020 в микст-дуэте с Еленой Весниной. Хачанов в финале Олимпиады уступил представителю Германии Александру Звереву. Чилич в паре с соотечественником Иваном Додигом проиграл другой хорватской паре Мате Павич/Никола Мектич.

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