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Аслан Карацев победил в финале Кубка Кремля и стал 10-м чемпионом этого турнира из России, теперь он попадёт в топ-20

Карацев — 10-й чемпион Кубка Кремля из России! А с понедельника он впервые будет в топ-20
Даниил Сальников
Карацев – 10-й чемпион Кубка Кремля из России!
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Третий розыгрыш подряд московский турнир выиграл наш парень. Вслед за Хачановым и Рублёвым заветный трофей завоевал и Аслан Карацев.

Турнир «ВТБ Кубок Кремля» вновь завоевал теннисист из России. Аслан Карацев стал 10-м чемпионом из нашей страны. А с понедельника россиянин ещё и ворвётся в топ-20.

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Сразу после жеребьёвки мужской сетки Кубка Кремля многие любители тенниса ждали, что в конце недели состоится российский финал. Ведь именно наши ребята – Рублёв, Карацев и Хачанов – и составили топ-3 посева турнира. Даже триумфатор недавнего US Open Даниил Медведев, который не смог принять участия в московском состязании, но всё же посетил «Лужники», признался, что будет удивлён, если финал между его товарищами по сборной не состоится. Однако 1-я ракетка турнира и чемпион-2019 Андрей Рублёв зачехлил ракетку уже на старте соревнований, уступив своему сопернику по прошлому финалу Адриану Маннарино. А вот Карацев и Хачанов дружно шагнули в полуфинал, где и разыграли между собой путёвку в решающий матч.

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И, хоть финал между нашими ребятами так и не состоялся, тем не менее российский полуфинал порадовал зрителей красивой игровой. Особенно упорным и ожесточённым получился первый сет. На старте Карацев и Карен Хачанов обменялись брейками, после чего уверенно контролировали свои подачи. Два брейк-пойнта было у Аслана при счёте 4:4, однако он их не реализовал. Затем прекрасные шансы закончить партию в свою пользу появились у Карена. Но упустил 4 сетбола на тай-брейке и позволил Карацеву выйти вперёд в матче – 7:6 (9:7) за 1 час 8 минут. А вот во втором сете преимущество Аслана было безусловным – он отдал Хачанову только один гейм – 7:6, 6:1 и вышел в свой третий в карьере и в сезоне финал после Дубая и Белграда.

Кубок Кремля (м). 1/2 финала
23 октября 2021, суббота. 19:00 МСК
Карен Хачанов
31
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1  
7 9 		6  
         
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Карен Хачанов после матча попытался объяснить, что же произошло с ним во втором сете: «Я вышел с таким же настроем продолжать играть, ведь матч длинный. Но с первого гейма чуть подсел, начал ошибаться, и со счёта 0:3 всё разладилось окончательно. Конечно, я продолжал играть, боролся. Но он очень агрессивно и хорошо сыграл в каких-то розыгрышах. Может, если бы сделал брейк, был бы шанс вернуться. Но не получилось». А вот Карацев считает, что соперник не использовал в матче своё главное оружие: «Карен на этот раз не подавал так, как всю неделю до этого. В предыдущих матчах он все важные мячи выигрывал за счёт подачи, а сегодня подавал много вторых, это мне помогло».

Кубок Кремля – 2021. Мужчины. Сетка

Если Карацев вышел в свой первый финал Кубка Кремля, то его соперник по решающему матчу – хорват Марин Чилич – до этой встречи с Асланом уже дважды становился победителем московского турнира. Причём оба раза Марин победил испанца Роберто Баутиста-Агута с одинаковым счётом 6:4, 6:4 в 2014 и 2015 годах. Карацев уже играл с Чиличем один раз и уступил ему. Это было в первом круге «Мастерса» в Цинциннати-2021, но Аслан сейчас признался, что готов взять у хорвата реванш: «Его сильная сторона — это подача в первую очередь. Надо будет много гадать. Я буду пытаться принимать его первый мяч, а там уже на задней линии будет полегче. Я проиграл ему в Цинциннати, но там была пауза из-за дождя, что немного сбило меня с ритма. Я готов к новой встрече с ним».

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С первых же минут матча Аслан попытался задавить соперника темпом, стараясь играть остро и решить судьбу розыгрыша в несколько ударов. Россиянин сразу же сделал брейк и комфортно себя чувствовал на своей подаче. В концовке партии он снова взял чужой гейм – 5:2 и подал под ноль на сет – 6:2 за 30 минут. Во втором сете Карацев продолжил чётко контролировать свою подачу, так ни разу не подпустив за весь матч соперника к брейк-пойнтам, а сам сделал брейк в 7-м гейме и спокойно довёл матч до победы – 6:2, 6:4. Очень уверенная победа Карацева! Блестящую неделю провёл Аслан в Москве.

Кубок Кремля (м). Финал
24 октября 2021, воскресенье. 17:45 МСК
Марин Чилич
41
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Аслан Карацев
22
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Вот так третий розыгрыш подряд московский турнир выиграл наш парень. Вслед за Кареном Хачановым (2018) и Андреем Рублёвым (2019) заветный трофей завоевал и Аслан Карацев. Всего же Карацев стал 10-м представителем нашей страны, завоевавшим трофей на московском турнире.

Все россияне-чемпионы Кубка Кремля (10):
1. Евгений Кафельников – 5 (1997-2001),
2. Николай Давыденко – 3 (2004, 2006, 2007),
3. Андрей Черкасов – 2 (1990, 1991),
4. Александр Волков – 1 (1994),
5. Игорь Андреев – 1 (2005),
6. Игорь Куницын – 1 (2008),
7. Михаил Южный – 1 (2009),
8. Карен Хачанов – 1 (2018),
9. Андрей Рублёв – 1 (2019),
10. Аслан Карацев – 1 (2021).

Интересно, что на этой неделе в Москве серебряный медалист Олимпиады в миксте Аслан Карацев сумел обыграть и серебряного медалиста Олимпиады в одиночке Хачанова и серебряного призёра тех же игр в паре Чилича. Кроме того, Аслан достиг важного этапа в карьере – с понедельника он ворвётся в топ-20 рейтинга ATP: скорее всего, станет 18-й ракеткой мира.

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