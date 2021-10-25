«В погоне за моей внутренней Исинбаевой». Павлюченкова выложила забавное фото с сачком

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в своём «инстаграме» фотографию с сачком, на котором она имитирует прыжок с шестом.
«Настроение: в погоне за моей внутренней Еленой Исинбаевой», — подписала фото Павлюченкова.
Публикация доступна в «инстаграме» Анастасии Павлюченковой.
Напомним, на завершившемся «ВТБ Кубке Кремля» Павлюченкова не смогла пробиться в полуфинал. В матче 1/4 финала круга соревнований она уступила чешке Маркете Вондоушовой со счётом 4:6, 2:6.
Победителем соревновнаий стала Анетт Контавейт из Эстонии. Призовой фонд Кубка Кремля составил более $ 565 тыс. В 2019 году турнир выиграла швейцарка Белинда Бенчич, которая ранее отказалась от защиты титула, а в 2020-м соревнования были отменены из-за пандемии коронавируса.
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