Кафельников назвал момент в финале Кубка Кремля, когда Карацев заставил его нервничать

Олимпийский чемпион, пятикратный победитель московского турнира Евгений Кафельников прокомментировал победу Аслана Карацева на турнире «ВТБ Кубок Кремля». В финале Кубка Кремля – 2021 Карацев обыграл двукратного чемпиона турнира хорвата Марина Чилича со счётом 6:2, 6:4.

«Заставил ли Карацев понервничать? Немножко в последнем гейме, когда подавал на матч. Там был счет 30:0 до его подачи, потом две такие невынужденные ошибки, но молодец, справился с эмоциями и дожал последний гейм. В целом преимущество было, безусловно, у него.

Я думаю, что вполне заслуженно титул у него в кармане, мы все очень довольны — очередной россиянин с титулом Кубка Кремля. Мы как россияне должны быть только довольны ей. Сегодня праздник для всех фанатов тенниса», — приводит слова Кафельникова Eurostavka.