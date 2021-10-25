Элина Свитолина объявила о расставании с тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина объявила о прекращении сотрудничества с тренером Эндрю Беттлсом.

«После пяти лет и 11 совместных титулов мы с Энди вместе решили, что пришло время разойтись. Я очень благодарна ему за упорную работу и бесконечную поддержку. Желаю ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!» — написала Свитолина в «Твиттере» и прикрепила к тексту фото с тренером.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Элины Свитолиной.

В сезоне-2016 Элина Свитолина впервые не смогла квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA.

27-летняя Свитолина — бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 18 турниров WTA (из них 16 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде.

