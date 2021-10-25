Рублёв: в прошлом году на Итоговом я перегорел. Надеюсь, сделал из этого выводы

Вторая ракетка России Андрей Рублёв поделился планами на выступление на Итоговом турнире АТР в Турине (Италия).
«У меня был ответ на этот вопрос, но я его уже забыл. В том году мне очень хотелось показать, что я здесь не зря, это был первый раз, хотелось проявить себя, поэтому перегорел. В этом году, надеюсь, сделал выводы из того года. Просто буду играть и бороться до конца», — цитирует Рублёва «Матч ТВ».
Турнир ATP Finals 2021 пройдёт с 14 по 21 ноября. Действующим победителем Итогового чемпионата является Даниил Медведев. В прошлогоднем финале он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4.
Напомним, на Итоговом турнире АТР могут выступить сразу три россиянина. Даниил Медведев и Андрей Рублёв уже гарантировали себе путёвку в Турин, тогда как Аслан Карацев всё ещё продолжает борьбу за место в восьмёрке лучших теннисистов по итогам сезона.
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