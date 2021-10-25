Мугуруса, Свёнтек и Бадоса квалифицировались на итоговый турнир WTA

WTA на своём сайте объявила о том, что Ига Свёнтек (Польша), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Паула Бадоса (Испания) квалифицировались на итоговый турнир 2021 года в Гвадалахаре (Мексика).

Трио присоединится к Арине Соболенко (Беларусь), Барборе Крейчиковой (Чехия), Каролине Плишковой (Чехия) и Марии Саккари (Греция). Таким образом, остаётся лишь одно место для участия в турнире.

Свёнтек дебютирует на WTA Finals и станет первой полькой, которая выступит на турнире после Агнешки Радваньски в 2016 году.

Мугуруза будет участвовать в финале WTA в одиночном разряде в четвёртый раз, а ее лучший результат был достигнут в 2015 году, когда она показала идеальный результат 3-0 на групповом этапе, а затем уступила в полуфинале чемпионке Агнешке Радваньске.

Для Паулы Бадосы этот турнир, как и для Свёнтек, станет дебютным.