Евгений Донской: можно сказать, что я ещё не вышел из ямы, но моя игра стала лучше

Российский теннисист Евгений Донской прокомментировал поражение в финале квалификации турнира ATP-250 в Санкт-Петербурге (Россия). В решающем матче за выход в основную сетку россиянин в трёх сетах уступил представителю Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 7:5, 3:6, 2:6.

«Конечно, сезон складывается не суперским образом. В целом матч был нормальным. Проиграл хорошему сопернику. Нормальное настроение. Психологически после пандемии был провал. Тяжело было выйти из ямы. Можно сказать, что я из неё еще не вышел, но моя игра стала лучше. Я начал работать с новым тренером. Мы много работаем, и это должно принести какие-то плоды.



Мне кажется, что Карацеву будет ещё приятнее выступать в Санкт-Петербурге. Но это мое мнение. Он не проиграл ни одного сета, значит физически в порядке. Возможно, победа в Кубке Кремля сказалась ещё больше, поэтому тут он стал ещё большим фаворитом.



У Хачанова не такой плохой сезон, если так подумать. Он в тридцатке лучших, не упал за 50 или даже за 30. Сейчас он на 27-28-м месте, играет здорово. Мне кажется, что Карен был самым тяжёлым соперником у Карацева. Они ровно играли. Первый сет всё решил. Карен работает. Думаю, всё еще впереди. Скоро конец года. Он хорошо играет в Париже. Возможно, сейчас ещё наберет очков и будет не 27-м стоять.



Все любят приезжать в Санкт-Петербург, наслышаны о классном турнире. Я обожаю город, организацию турнира. Здесь руководство делает всё для игроков, чтобы было комфортно и чтобы теннисисты, приезжая сюда, хотели вернуться. Таких турниров не очень много. Понимаю их ещё потому, что в зале не так просто сделать крутой турнир», — сказал Донской в эфире программы «Все на Матч!».