Энди Маррей ответил, жалеет ли, что родился в одно время с Федерером, Надалем и Джоковичем

Трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» британец Энди Маррей ответил на вопрос, не жалеет ли он, что ему приходится играть в эпоху Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, у каждого из которых по 20 титулов на ТБШ.
«Жалею ли я, что родился тогда же, когда и они? Сложный вопрос. С одной стороны, конечно, жалею об этом, поскольку говорю себе, что мог бы выиграть гораздо больше, если бы их вообще не было или если бы я был на пять-шесть лет моложе. У меня было много возможностей.
С другой стороны, я получил возможность играть и противостоять лучшим игрокам в истории тенниса на крупнейших турнирах. Выиграл, конечно, не все матчи с ними, но несколько всё-таки выиграл. Мне посчастливилось играть с ними. Они заставляли меня прибавлять, высоко задирая планку. Так что да, это сложный вопрос», — приводит слова Маррея Daily Express.
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