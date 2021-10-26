18-летняя Эмма Радукану выиграла первый матч после победы на US Open — 2021
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23-я ракетка мира британка Эмма Радукану одержала первую победу после чемпионства на Открытом чемпионате США — 2021.
18-летняя Радукану пробилась во второй круг турнира категории WTA-250 в Клуж-Напоке (Румыния). На старте британка в трёх сетах обыграла представительницу Словении Полону Херцог (124-я ракетка мира) со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 29 минут. Радукану 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Херцог — 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 5.
В следующем раунде третий номер посева Радукану сразится с румынкой Аной Богдан.
Призовой фонд соревнований составил $ 235 238. Действующей победительницей является Елена Рыбакина (Казахстан).
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