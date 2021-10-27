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Александр Зверев назвал тройку сильнейших игроков на харде прямо сейчас

Александр Зверев назвал тройку сильнейших игроков на харде прямо сейчас
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Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев назвал тройку лучших игроков тура на хардовом покрытии прямо сейчас.

Ранее Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в двух сетах обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:5.

«Если бы я составлял рейтинг на основе харда, я бы назвал Джоковича, Медведева и себя. Не подумайте, я не пытаюсь принизить Циципаса. Пожалуйста, не начинайте эту тему, будто я против Стефаноса. У меня сейчас очень хорошие отношения со Стефом, и я ничего против него не имею», — приводит слова Зверева итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) между Циципасом и Зверевым разразился скандал. Немец обвинил своего соперника в том, что тот использует туалетный перерыв, чтобы получить по телефону подсказки от своего отца и тренера. Позднее, на US Open, претензии Циципасу также высказал британец Энди Маррей.

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