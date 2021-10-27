Александр Зверев назвал тройку сильнейших игроков на харде прямо сейчас

Четвёртая ракетка мира немец Александр Зверев назвал тройку лучших игроков тура на хардовом покрытии прямо сейчас.

Ранее Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия), в двух сетах обыграв представителя Сербии Филипа Краиновича со счётом 6:2, 7:5.

«Если бы я составлял рейтинг на основе харда, я бы назвал Джоковича, Медведева и себя. Не подумайте, я не пытаюсь принизить Циципаса. Пожалуйста, не начинайте эту тему, будто я против Стефаноса. У меня сейчас очень хорошие отношения со Стефом, и я ничего против него не имею», — приводит слова Зверева итальянский журналист Лоренцо Эрколи в своём «твиттере».

Напомним, в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати (США) между Циципасом и Зверевым разразился скандал. Немец обвинил своего соперника в том, что тот использует туалетный перерыв, чтобы получить по телефону подсказки от своего отца и тренера. Позднее, на US Open, претензии Циципасу также высказал британец Энди Маррей.