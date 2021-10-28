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Андрей Рублёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open

Андрей Рублёв прокомментировал ситуацию с вакцинацией для участия в Australian Open
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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мнением о ситуации с вакцинацией, без которой, как ранее сообщалось, игроков не допустят до участия в Открытом чемпионате Австралии.

«Насколько я понимаю, в Австралии нет такого, что они прямо заставляют. Они дают выбор: если у тебя есть вакцина, то ты можешь две недели провести в «пузыре» — отель, корты — и в это время спокойно тренироваться. По истечении двух недель ты вообще живёшь обычной жизнью. А если у тебя нет вакцины, то ты просто две недели сидишь в номере.

Вариант не делать вакцину есть. Понятное дело, что игрокам такой вариант не подходит. Мне точно — может, кому-то и нормально. Поэтому придётся делать.

Вообще прививка нужна. Сколько уже было болезней, вирусов — без вакцины точно нельзя», — приводит слова Рублёва ТАСС.

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